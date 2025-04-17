Гандбольный клуб «Башкортостан» получил нового генерального спонсора

У гандбольного клуба «Башкортостан» появился официальный генеральный спонсор. Сегодня в Доме республики было подписано соглашение о сотрудничестве с банком ВТБ. Организация уже давно работает с Министерством спорта Башкортостана, теперь взаимодействие выходит на новый уровень. Стороны сообщили, что будет увеличено финансирование клуба.
При этом поддержка со стороны республики остаётся. Планируется развитие не только взрослого гандбола. Совместные проекты предполагаются и в детском спорте, в частности, организация турниров.
Также средства будут вкладывать в инфраструктуру, развитие взаимодействия с болельщиками, проведение мероприятий. В первую очередь планируется приобретение новых игроков в основной состав гандбольного клуба «Башкортостан».