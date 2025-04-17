Гандбольный клуб «Башкортостан» получил нового генерального спонсора

Уже ведутся переговоры с опытными игроками, которые усилят клуб в следующем сезоне. Нас не устраивает место, которое мы сейчас занимаем в таблице. Поэтому на следующий год у нас стоят более высокие планы, и с помощью банка ВТБ, я думаю, что мы завоюем, поднимемся в таблице выше, чем мы сейчас находимся.

Александр Горбатиков, директор гандбольного клуба «Башкортостан»