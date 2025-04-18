В Башкирии за сутки зарегистрировано 47 пожаров

В Башкирии за прошедшие сутки произошло 47 пожаров. Об этом сообщили в Госкомитете РБ по ЧС.

Спасатели МЧС один раз выезжали на место дорожно-транспортного происшествия. На водоемах инцидентов не зафиксировано.

В 15 муниципалитетах республики произошло 17 случаев возгорания сухой растительности в: Абзелиловском, Альшеевском, Баймакском, Бирском, Илишевском, Ишимбайском, Кармаскалинском, Краснокамском, Кугарчинском, Куюргазинском, Миякинском (2), Стерлитамакском (2), Хайбулинском, Чишминском районах, а также в городе Агидель. Общая площадь составила более 23 га.

Всего с начала 2025 года произошло 133 возгорания сухой растительности на общей площади более 1007 га.