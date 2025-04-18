Уфимец предстанет перед судом за нападение на маленькую девочку

Между пьяным мужчиной и его сожительницей возник конфликт. Во время ссоры он ударил по голове её маленькую дочь, которую она держала на руках. В результате девочка получила серьезные травмы, включая черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом теменной кости и гематомы. Ее здоровью был причинен тяжкий вред.