Жительница Уфы обнаружила в подъезде дома клеща

17 апреля жительница Уфы обнаружила в подъезде жилого дома на первом этаже клеща. Инцидент произошёл в многоэтажке по улице Достоевского.

Фото №1 - Жительница Уфы обнаружила в подъезде дома клеща

Женщина смогла справиться с насекомым с помощью подручных средств, однако у неё возникли вопросы, как клещ мог попасть в жилой дом.

Ситуацию прокомментировали ИА «Башинформ» в Роспотребнадзоре региона.

В первую очередь, необходимо обратиться в управляющую компанию письменно с просьбой провести обработку. Если они бездействуют, то следует также письменно обратиться к нам и в госкомитет РБ по жилищному и строительному надзору. При самостоятельном убивании насекомого, необходимо соблюдать меры профилактики, обязательно действовать в перчатках, так как на кожу могут попасть экскременты.

представители Роспотребнадзора РБ 

Клещи в подъезде могли появиться из-за того, что кто-то занес их обувью с улицы или насекомое могло «путешествовать» на домашних питомцах, которых выгуливают.

Фото: bashinform.ru

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