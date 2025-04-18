Жительница Уфы обнаружила в подъезде дома клеща

17 апреля жительница Уфы обнаружила в подъезде жилого дома на первом этаже клеща. Инцидент произошёл в многоэтажке по улице Достоевского.
Женщина смогла справиться с насекомым с помощью подручных средств, однако у неё возникли вопросы, как клещ мог попасть в жилой дом.
Ситуацию прокомментировали ИА «Башинформ» в Роспотребнадзоре региона.
Клещи в подъезде могли появиться из-за того, что кто-то занес их обувью с улицы или насекомое могло «путешествовать» на домашних питомцах, которых выгуливают.
Фото: bashinform.ru