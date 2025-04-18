Жительница Уфы обнаружила в подъезде дома клеща

В первую очередь, необходимо обратиться в управляющую компанию письменно с просьбой провести обработку. Если они бездействуют, то следует также письменно обратиться к нам и в госкомитет РБ по жилищному и строительному надзору. При самостоятельном убивании насекомого, необходимо соблюдать меры профилактики, обязательно действовать в перчатках, так как на кожу могут попасть экскременты.

представители Роспотребнадзора РБ