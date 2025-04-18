В Уфе сотрудники ГАИ конфисковали у курьера электровелосипед

В Уфе у доставщика еды конфисковали скоростной электровелосипед. Инцидент произошел на улице Коммунистической, сообщили в городской Госавтоинспекции.
Сотрудники ГАИ остановили курьера для проверки документов, в ходе которой выяснилось, что мощность электродвигателя велосипеда составляет 500 ватт. В ведомстве отметили, что для управления средствами индивидуальной мобильности (СИМ) водительские права не требуются. Однако если мощность превышает 250 ватт, то такое транспортное средство относиться к категории «М» — мопед, и его водитель должен иметь соответствующие права.
У курьера водительского удостоверения категории «М» не оказалось. Электровелосипед поместили на спецстоянку.
Фото: ГАИ Уфы.