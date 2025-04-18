На трассе Уфа — Павловка стартовал масштабный ремонт

На трассе от Уфы до Павловки начали восстанавливать асфальтовое покрытие. Сейчас ремонтируется 5-километровый участок дороги, проходящей через село Красный ключ. Работы идут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

На данный момент укладывается выравнивающий слой, после чего будет уложен еще один слой асфальта. Обустроят также обочины, приведут в порядок 3 автобусные остановки. Работа идет с опережением графика, пока погода благоприятная.