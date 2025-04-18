«Салават Юлаев» пропустил шесть шайб от «Спартака» в Москве

Уфимский «Салават Юлаев» не сумел одержать ни одной победы в Москве. В четвертой игре серии против «Спартака» «юлаевцы» пропустили три шайбы уже в первом периоде. Во второй двадцатиминутке уфимцы сократили счёт до минимума. Но на большее их не хватило, а в третьем периоде они пропустили ещё трижды.
В составе «Салавата» отличились Джошуа Ливо и Динар Хафизуллин. Оба гола хоккеисты забили в большинстве. 6:2 — победа «Спартака» в матче. И счет в серии 3:1 в пользу московского коллектива. Завтра в Уфе состоится пятая игра серии.