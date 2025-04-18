В Уфе прошли соревнования между пожарными

В Уфе прошло Первенство города по пожарно-спасательному спорту, посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Местом проведения уже традиционно стал испытательный и учебно-тренировочный полигон в поселке Чесноковка. Он неоднократно принимал крупнейшие мероприятия по профильному спорту пожарных. Участниками первенства стали действующие огнеборцы, охраняющие столицу.

По ходу соревнований участникам предстояло выполнить два основных упражнения: преодоление 100-метровой полосы препятствий и подъем на 4-й этаж учебной башни. Нередко разрыв между участниками составлял всего несколько сотых секунды. Поскольку большая часть участников — это действующие огнеборцы, занятия пожарно-прикладным спортом помогают им и на боевых выездах.