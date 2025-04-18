В Башкирии при опрокидывании автомобиля погиб водитель

В Ермекеевском районе произошло ДТП, в результате которого погиб молодой водитель.

По данным региональной Госавтоинспекции, авария случилась на автодороге Бекетово — Знаменка — Исламбахты, недалеко от села Тарказы, сегодня ночью.

Предварительно, 23-летний водитель автомобиля «Хендай Солярис» двигался из Бекетово в сторону Тарказы, не справился с управлением и выехал в кювет с последующим опрокидыванием.

К сожалению, водитель скончался на месте происшествия. Подробности выясняются.