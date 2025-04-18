В Башкирии появится первый в России глэмпинг для людей с ОВЗ

В республике активно строятся новые туристические места, это одно из самых распространенных у нас направлений. Во-первых, их легко и быстро строить, во-вторых, их можно возводить на территориях, где капитальное строительство запрещено. Поэтому это такое быстрое решение для инфраструктуры туризма. Здесь мы достаточно долго с инвесторами работали. Приятно, что инвесторы — не местные, очень здорово, что к нам из-за пределов Башкирии приходят инвесторы. Они хорошо вложились, у них большие планы — будем поддерживать. В целом мы на порядок увеличили, наконец-то, место размещения подобного рода глэмпинга. Этот глэмпинг очень высокого уровня. Думаю, что его ждёт экономический успех. Здесь просят построить подъездную дорогу. Мы её в следующем году сделаем, чтобы на самом деле было комфортно, удобно. Им дорога точно нужна, у них это всё круглогодично, поэтому, сделаем.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан