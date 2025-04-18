В Башкирии появится первый в России глэмпинг для людей с ОВЗ

В Салаватском районе строят первый в России глэмпинг для людей с ограниченными возможностями здоровья «Свободное дыхание».
База отдыха расположится недалеко от геопарка «Янган-Тау». Глава Башкирии в рамках рабочей поездки посетил будущий глэмпинг и оценил этапы строительства.
Директор общества «Свобода — открытый курорт» Дмитрий Масков рассказал, что всего в глэмпинге будет 28 жилых модулей на 84 места. Также построят панорамный ресторан на 50 посадочных мест, модуль для йога-практик, баню впечатлений Sky Spa, инфинити бассейн, летний кинотеатр, детскую и волейбольную площадки, свой визит-центр. По словам Маскова, это будет первый в России глэмпинг для людей с ограниченными возможностями. Для них построят круглогодичный сферический шатер «Сфера безграничных возможностей». При проектировании учтены пандусы, ширина дорожек, визуальные указатели с использованием шрифта Брайля, произведено расширение дверных проемов для возможности проезда инвалидных колясок, создали пространства без порогов, специально оборудовали санузлы и другие особенности для гостей с ограниченными возможностями и маломобильных граждан.
Объем инвестиций в проект оценивается в 180 млн рублей. В настоящее время степень готовности объекта — 70%. Полная сдача объекта планируется к середине июня 2025 года.
Дмитрий Масков отметил, что необходимо строительство подъездной дороги к глэмпинг-парку. По словам главы администрации Салаватского района Марса Кашапова, согласовано примыкание к региональной дороге Малояз — Верхние Киги — Новобелокатай — Ункурда.
Радий Хабиров в разговоре с корреспондентами ИА «Башинформ» отметил, что даст необходимые поручения минтрансу республики и дорогу построят в следующем году.
Фото: bashinform.ru