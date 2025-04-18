В Башкирии появится первый в России глэмпинг для людей с ОВЗ

В Салаватском районе строят первый в России глэмпинг для людей с ограниченными возможностями здоровья «Свободное дыхание».

Фото №1 - В Башкирии появится первый в России глэмпинг для людей с ОВЗ

База отдыха расположится недалеко от геопарка «Янган-Тау». Глава Башкирии в рамках рабочей поездки посетил будущий глэмпинг и оценил этапы строительства.

Директор общества «Свобода — открытый курорт» Дмитрий Масков рассказал, что всего в глэмпинге будет 28 жилых модулей на 84 места. Также построят панорамный ресторан на 50 посадочных мест, модуль для йога-практик, баню впечатлений Sky Spa, инфинити бассейн, летний кинотеатр, детскую и волейбольную площадки, свой визит-центр. По словам Маскова, это будет первый в России глэмпинг для людей с ограниченными возможностями. Для них построят круглогодичный сферический шатер «Сфера безграничных возможностей». При проектировании учтены пандусы, ширина дорожек, визуальные указатели с использованием шрифта Брайля, произведено расширение дверных проемов для возможности проезда инвалидных колясок, создали пространства без порогов, специально оборудовали санузлы и другие особенности для гостей с ограниченными возможностями и маломобильных граждан.

Объем инвестиций в проект оценивается в 180 млн рублей. В настоящее время степень готовности объекта — 70%. Полная сдача объекта планируется к середине июня 2025 года.

Дмитрий Масков отметил, что необходимо строительство подъездной дороги к глэмпинг-парку. По словам главы администрации Салаватского района Марса Кашапова, согласовано примыкание к региональной дороге Малояз — Верхние Киги — Новобелокатай — Ункурда.

Радий Хабиров в разговоре с корреспондентами ИА «Башинформ» отметил, что даст необходимые поручения минтрансу республики и дорогу построят в следующем году.

В республике активно строятся новые туристические места, это одно из самых распространенных у нас направлений. Во-первых, их легко и быстро строить, во-вторых, их можно возводить на территориях, где капитальное строительство запрещено. Поэтому это такое быстрое решение для инфраструктуры туризма. Здесь мы достаточно долго с инвесторами работали. Приятно, что инвесторы — не местные, очень здорово, что к нам из-за пределов Башкирии приходят инвесторы. Они хорошо вложились, у них большие планы — будем поддерживать. В целом мы на порядок увеличили, наконец-то, место размещения подобного рода глэмпинга. Этот глэмпинг очень высокого уровня. Думаю, что его ждёт экономический успех. Здесь просят построить подъездную дорогу. Мы её в следующем году сделаем, чтобы на самом деле было комфортно, удобно. Им дорога точно нужна, у них это всё круглогодично, поэтому, сделаем.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 

Фото: bashinform.ru

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