Под Уфой грузовик насмерть сбил пешехода

Сегодня утром, 18 апреля, в Уфимском районе пешеход погиб под колесами грузовика. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ республики.

Смертельная авария произошла на 1461 километре автодороги М5 «Урал» Самара-Уфа-Челябинск. Предварительно, 59-летний водитель грузового автомобиля «Вольво», направлявшийся из Самары в Челябинск, наехал на 69-летнего пешехода, который двигался в том же направлении.

В результате удара мужчина получил тяжелые травмы и скончался. В настоящее время ведется расследование обстоятельств происшествия.