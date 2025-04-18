В Башкирии модернизируют центры занятости при поддержке Минтруда РФ

Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился сегодня с заместителем министра труда и соцзащиты страны Дмитрием Платыгиным, который принимает участие в региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Проффест. Работа России. Время возможностей». С этого года она проходит в рамках федерального проекта «Человек труда».

Темой беседы стали вопросы развития взаимодействия республики и Минтруда страны, а также системы профессионального образования и кадрового обеспечения отраслей экономики. Дмитрий Платыгин высоко оценил работу республики в части подготовки кадров и трудоустройства граждан. Радий Хабиров поблагодарил федеральное ведомство за поддержку в модернизации центров занятости. В этом году обновят еще 18 объектов.