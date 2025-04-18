В Уфе соединили две половины моста через Белую

Сегодня строители соединили две половины моста через Белую. Речь про реконструируемый арочный мост, являющийся знаковым для Уфы. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал Радий Хабиров. Так называемый «золотой стык» — один из самых сложных этапов капитального ремонта.

Глава республики отметил, что сооружение 1956 года постройки было в аварийном состоянии и давно требовало обновления. Но чтобы его закрыть на ремонт, власти региона построили новый мост-вставку, чтобы автолюбители с комфортом въезжали в столицу. Сейчас мост готов на 78%. Завершить основные работы и запустить движение планируется уже в третьем квартале 2025 года.