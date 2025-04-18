В Уфе дядя выселяет племянниц из квартиры

В Уфе дядя выселяет своих племянниц из квартиры-студии. По закону это его жилье. Но у каждой стороны своя правда.

Конфликт начался два года назад, когда жена умерла из-за тяжелой болезни. По словам мужа покойной, платили за ипотеку они, но оформили на брата супруги, так как семье не одобрили кредит. По договоренности дядя должен был написать дарственную на племянницу, но он этого не сделал.

Тогда решили, что взамен на договор дарения девочек нужно выписать из другой квартиры и зарегистрировать в студии. Так и сделали. Но у суда возникли вопросы к этой сделке. Как оказалось, на тот момент брат покойной наблюдался у психиатра и состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

А уже сегодня в суде рассматривался вопрос о выселении из квартиры-студии родственников. Иск одобрили. Теперь Евгений Таранченко вместе с несовершеннолетними детьми и больным отцом оказались на улице.

Дядя девочек на суд не явился. С его стороны не было и опекуна. На заседании интересы истца представляла юрист. По ее словам, решение ожидаемо.