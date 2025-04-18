В Уфе отметили День национального костюма

Мастер-классы, флэшмобы, народные игры и парад традиционных нарядов. В честь Дня национального костюма народов республики по всему Башкортостану организованы тематические мероприятия. Его внесли в календарь памятных дат совсем недавно. С 2020 года по инициативе Главы Республики Радия Хабирова праздник начали проводить дважды в год — в третью пятницу апреля и вторую пятницу сентября.

И всегда готовят большую программу. К примеру, прямо у входа одного из уфимских музеев организовали башкирскую чайную церемонию, а на его творческих площадках развернулись мастерские по круговому ручному ткачеству и изготовлению сувенирных куколок в национальных нарядах.