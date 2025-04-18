Дзюдоистка из Башкирии взяла бронзу на чемпионате России

Спортсменка из Башкортостана стала обладательницей бронзовой награды Чемпионата России по дзюдо среди лиц с интеллектуальными нарушениями. Дарина Гильванова занимается дзюдо несколько лет, но именно эти старты стали для нее дебютными. К тому же подобного результата в истории адаптивного спорта Республики еще никогда не было.
Турнир прошёл в Тамбове и собрал более 160 дзюдоистов из 18 регионов страны. Башкирская спортсменка выступала в весовой категории 57 кг, где провела три встречи и замкнула тройку лучших. По результатам этих стартов будут сформированы сборные команды нашей страны. Следующий старт для Дарины — это Кубок России, который пройдет в ноябре.