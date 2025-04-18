Дзюдоистка из Башкирии взяла бронзу на чемпионате России

Спортсменка из Башкортостана стала обладательницей бронзовой награды Чемпионата России по дзюдо среди лиц с интеллектуальными нарушениями. Дарина Гильванова занимается дзюдо несколько лет, но именно эти старты стали для нее дебютными. К тому же подобного результата в истории адаптивного спорта Республики еще никогда не было.