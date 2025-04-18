В Уфе прошла Всероссийская ярмарка трудоустройства «Проффест»

Примерить на себя профессию или сменить вектор жизни могли сегодня участники Всероссийской ярмарки трудоустройства «Проффест». В Уфе прошел региональный этап. В открытии принял участие замминистра труда и соцзащиты страны Дмитрий Платыгин. Тысячи соискателей, сотни работодателей, десятки образовательных учреждений. В этом году компании решили удивить потенциальных сотрудников.

Театр начинается с вешалки. А предприятия для потенциальных сотрудников — с «Проффеста». Работодатели идут на всё, чтобы заинтересовать молодые кадры. Так, казалось бы, еще недавно чисто мужская работа на экскаваторе уже привлекает представительниц прекрасной половины человечества. Девушки пробуют свои силы на интерактивном тренажере, рядом ребята испытывают сварочный симулятор.

Всероссийская ярмарка трудоустройства «Проффест» — это масштабный проект, который помогает работодателям и соискателям найти друг друга. Это не просто выставка предложений. Это живое общение с работодателем. Это возможность примерить на себя будущую профессию.

«Проффест» в этом году проходит в рамках национального проекта «Кадры». И мероприятие нацелено не только на поиск и трудоустройство здесь и сейчас, но и на формирование будущего — а это работа со школьниками.

Я хотела бы, чтобы ребята, вернувшись домой, сказали: «Пап, мам, оказывается, у нас такие классные есть заводы, там, оказывается, чисто, хорошая зарплата, кофе бесплатный — то есть там реально условия, на которые я бы хотела учиться». Зачастую родители диктуют нашим детям, что дальше делать в жизни. И поэтому в каком-то смысле такие огромные акции проводятся для того, чтобы развернуть мнение общества. Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

Вы видите, сегодня в каждом муниципалитете у нас проводятся ярмарки вакансий, более 700 крупнейших предприятий и организаций участвуют в нашем большом событии на всей территории нашей страны. Руслан Хабибов, заместитель Премьер-министра Правительства, министр спорта Республики Башкортостан

Если Конгресс-холл «Торатау» стал преимущественно площадкой для тех, кто уже готов трудоустроиться, то Межвузовский кампус превратился в место, где школьникам помогли определиться, куда поступить и что выбрать делом жизни.