В Уфе прошла Всероссийская ярмарка трудоустройства «Проффест»

Примерить на себя профессию или сменить вектор жизни могли сегодня участники Всероссийской ярмарки трудоустройства «Проффест». В Уфе прошел региональный этап. В открытии принял участие замминистра труда и соцзащиты страны Дмитрий Платыгин. Тысячи соискателей, сотни работодателей, десятки образовательных учреждений. В этом году компании решили удивить потенциальных сотрудников.
Театр начинается с вешалки. А предприятия для потенциальных сотрудников — с «Проффеста». Работодатели идут на всё, чтобы заинтересовать молодые кадры. Так, казалось бы, еще недавно чисто мужская работа на экскаваторе уже привлекает представительниц прекрасной половины человечества. Девушки пробуют свои силы на интерактивном тренажере, рядом ребята испытывают сварочный симулятор.
Всероссийская ярмарка трудоустройства «Проффест» — это масштабный проект, который помогает работодателям и соискателям найти друг друга. Это не просто выставка предложений. Это живое общение с работодателем. Это возможность примерить на себя будущую профессию.
«Проффест» в этом году проходит в рамках национального проекта «Кадры». И мероприятие нацелено не только на поиск и трудоустройство здесь и сейчас, но и на формирование будущего — а это работа со школьниками.
Если Конгресс-холл «Торатау» стал преимущественно площадкой для тех, кто уже готов трудоустроиться, то Межвузовский кампус превратился в место, где школьникам помогли определиться, куда поступить и что выбрать делом жизни.
Наибольшее количество вакансий были представлены в таких сферах, как промышленное производство, строительство, здравоохранение, образование и торговля. Для многих сегодня «Проффест» закончился назначением собеседования, а кто-то решил кардинально сменить профессию. Благо, компании помогают с переобучением.