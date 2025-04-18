В Башкирии стартует акция «Здоровая республика — здоровый регион»

Чтобы диагностическая помощь была доступна каждому жителю Башкортостана, а хронические заболевания выявляли на ранних стадиях. С понедельника в Башкортостане стартует акция «Здоровая республика — здоровый регион». Специалисты уфимских и республиканских медицинских учреждений на «Поездах здоровья» отправятся в деревни и сёла.

О том, что это мобильная, или, проще говоря, поликлиника на колёсах, видно только снаружи. Внутри же пусть и узкие коридоры, но всё напоминает обычное стационарное медицинское учреждение. Здесь даже есть своя клинико-диагностическая лаборатория.

По результатам анализов врач ставит предварительный диагноз или, например, может обнаружить на ранних стадиях хроническое заболевание. Для чего, собственно, и организованы «Поезда здоровья». В составе медицинских бригад, выезжающих в районы, не только терапевты, но и узкие специалисты.

Перед открытием нового сезона «Поездов здоровья», который стартует уже в ближайший понедельник, в республиканскую клиническую больницу имени Куватова приехал министр здравоохранения. Айрат Рахматуллин решил лично убедиться, что специалисты к выезду готовы, диагностическое оборудование в порядке.

Акция очень востребована в Республике Башкортостан, потому что мы доезжаем до самых отдаленных населенных пунктов. Поедем во все районы – это шесть больших маршрутов. Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения Республики Башкортостан

Это не туристическое, а медицинское турне по районам республики. Каждый понедельник команда врачей РКБ будет отправляться по деревням и сёлам, а в пятницу возвращаться домой. И так до самой осени. Маршрут выбирается исходя из статистики. Врачи в первую очередь поедут в те районы, где наблюдается высокая смертность. И если причиной является остро-коронарный синдром, туда обязательно направят неврологов и кардиологов.