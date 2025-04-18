Стерлитамакский район Башкирии отправил 26-й гумконвой в зону СВО

Своих не бросаем. Жители, предприятия и волонтёры Стерлитамакского района отправили в зону проведения СВО 26-й гуманитарный груз. На передовую было доставлено более 5 тонн предметов: это экскаватор, генераторы, системы радиоэлектронной борьбы, квадрокоптеры, электрооборудование, стройматериалы, вещи, которые позволят улучшить быт бойцов, а также письма и посылки.