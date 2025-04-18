Ткачество, кино и чайная церемония: в Башкирии отметили День национального костюма

Мастер-классы, флэшмобы, народные игры и парад традиционных нарядов. В республике отметили День национального костюма народов республики. Праздник проводится дважды в год — в третью пятницу апреля и вторую пятницу сентября. И готовятся к нему с особым энтузиазмом. Съёмочная группа БСТ посетила круглый стол, успела съездить на выставку костюмов в Благовещенск, узнала о круговом ручном ткачестве и даже участвовала в народных играх.

В качестве ткацкого станка мастерица использует картонку. На нее закрепляет нити основы: они должны быть натянуты и расположены только с лицевой стороны. И далее начинается само плетение. Один за другим ложатся разноцветные линии по кругу. В конце должна получиться подставка для горячих стаканчиков. Способ, которым выполняют поделку, называется круговое ручное ткачество.

Кроме того, в музее археологии и этнографии уфимцы смогли посмотреть фильм из пяти новелл «Тонкой нитью». Картина создана в экспериментальном жанре на стыке художественного кино, документалистики и импровизации с участием башкир, карел, удмуртов, русских и коми.

После просмотра гостей пригласили на чайную церемонию. В это же время в штабе общественной поддержки поделились советами с новичками по созданию народных костюмов. Эксперты, реконструкторы и мастера рассказали об основных ошибках при изготовлении национальных нарядов.

Также на круглом столе шла речь и о международном конкурсе «Тамга». За пять лет проект стал основной площадкой созидания для мастеров-изготовителей, художников по костюмам, дизайнеров, реконструкторов, студентов профильных вузов, любителей этностиля. В нем принимали участие представители разных стран и регионов России. Именно благодаря этому конкурсу растет интерес к башкирскому национальному костюму и среди других народностей.

На этой площадке проходит дефиле костюмов. Тут и исторические наряды, и современные платья в стиле этно. После показа здесь начнутся народные игры. А это уже Благовещенск. Здесь работает выставка костюмов разных народов России и СНГ из Ульяновска. Каждая деталь в них что-то значит. Реконструкторы точно повторили наряды былых времен. Через них показали историю, культуру, традиции и обычаи каждого народа.