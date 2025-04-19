В Башкирии фиксируют подъём уровня рек

Наибольшие подъемы уровня воды отмечаются на реке Уфе в районе Шакши, динамика уровня воды за сутки +30 см, на реке Белой в районе Арского Камня Белорецкого района, динамика уровня воды за сутки +8 см и на реке Уфе в селе Красная Горка Нуримановского района, динамика уровня воды за сутки +7 см.