В Башкирии крупная авария унесла жизнь 13-летнего ребёнка

В Абзелиловском районе зафиксировали смертельное дорожно-транспортное происшествие. Подробности инцидента рассказали в ГАИ.
18 апреля около семи часов вечера на 275 км автодороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск произошло столкновение двух авто: «Митсубиси Паджеро» и «Мазда СХ5».
В аварии от полученных травм погиб 13-летний пассажир второго авто. Госпитализация потребовалась двум взрослым и двум детям в возрасте 1 года и 6 лет.
Прокуратура занимается установлением причин и обстоятельств ДТП, а также решением вопроса о возбуждении уголовного дела.
Фото: ГАИ РБ.