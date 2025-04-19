В Башкирии крупная авария унесла жизнь 13-летнего ребёнка

В Абзелиловском районе зафиксировали смертельное дорожно-транспортное происшествие. Подробности инцидента рассказали в ГАИ.

Фото №1 - В Башкирии крупная авария унесла жизнь 13-летнего ребёнка

18 апреля около семи часов вечера на 275 км автодороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск произошло столкновение двух авто: «Митсубиси Паджеро» и «Мазда СХ5».

В аварии от полученных травм погиб 13-летний пассажир второго авто. Госпитализация потребовалась двум взрослым и двум детям в возрасте 1 года и 6 лет.

Прокуратура занимается установлением причин и обстоятельств ДТП, а также решением вопроса о возбуждении уголовного дела.

Фото: ГАИ РБ. 

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