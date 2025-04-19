Стала известна причина аварии с автобусом в Уфе

Сегодня, 19 апреля, в Уфе произошла массовая авария с участием автобуса. В ГАИ региона назвали предварительную причину случившегося.
Около десяти часов утра на проспекте Октября недалеко от остановки общественного транспорта «Универмаг «Уфа» водитель автобуса не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Он столкнулся с припаркованными на обочине «Опель Зафира» и «Лада Гранта». К счастью, в момент столкновения в легковых авто никого не было.
В результате аварии были госпитализированы четыре человеках. Их состояние врачи оценили как средней степени тяжести. Предварительная причина случившегося – ухудшение состояние здоровья водителя автобуса за рулём.
Прокуратура сосредоточится на проверке соблюдения законодательства в сфере пассажирских перевозок, с особым вниманием к обеспечению безопасности при эксплуатации транспортных средств.
Фото: МЧС по РБ.