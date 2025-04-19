Радий Хабиров посетил Кармаскалинский район с рабочим визитом

Кармаскалинский филиал Аургазинского многопрофильного колледжа начнут приводить в порядок в 2026-м году. Об этом в ходе своей рабочей поездки заявил глава республики. Радий Хабиров сегодня ознакомился не только с работой учебного заведения, но и с условиями, созданными в новой детской поликлинике. Также руководитель региона принял участие в акции «Сад памяти».
История филиала Аургазинского многопрофильного колледжа в Кармаскалах начинается в далеком 1933 году. Это была еще пятимесячная колхозная школа по подготовке бригадиров. Сегодня учебное заведение выпускает мастеров сельхозпроизводства, хозяек усадеб, сварщиков. С организацией самого учебного процесса вопросов нет, проблема в том, в каких условиях приходится получать знания.
О необходимости капитального ремонта зданий представители колледжа рассказали главе республики. Подготовили даже сметно-проектную документацию. Существующее здание общежития хотят сделать учебным корпусом, потому что стоит оно на красной линии. А вот жить студенты будут, наоборот, там, где сейчас учатся. Правда, всё это после модернизации, которую сегодня одобрил глава региона.
Ещё не так давно об улучшении условий работы мечтали и кармаскалинские врачи, обслуживающие детское население. Оказывать медицинские услуги им приходилось в здании военкомата. В 2023 году в райцентре построили новое здание детской поликлиники.
Об укомплектованности кадрами с коллективом детской поликлиники сегодня говорил глава республики. Радий Хабиров отметил, что в районах, где главы активно работают по привлечению специалистов, дела обстоят неплохо. Речь идёт о различных сельских доплатах и программах, стимулирующих молодых врачей.
Просторные и светлые коридоры, укомплектованные всем необходимым кабинеты и современное медицинское оборудование. В новой поликлинике есть всё необходимое для оказания медицинской помощи юным пациентам, говорят врачи.
В селе Кармаскалы глава республики присоединился к акции «Сад памяти». Радий Хабиров вместе с остальными её участниками заложил аллею на территории патриотического парка. Всего было высажено 400 лип и сто сосен. В завершении рабочей поездки руководитель региона ознакомился с ходом строительства селекционно-семеноводческого центра рядом с деревней Улукулево.
Это будет самый крупный элеватор в республике, с годовым объемом производства 120 тысяч тонн семян. Руководитель региона подчеркнул важность работы по созданию дополнительных мощностей для хранения и переработки зерна, учитывая, с какими трудностями пришлось столкнуться три года назад, когда в Башкортостане собрали небывалый урожай — 5 миллионов тонн зерна.