В Башкирии задержан замначальника «Башкиравтодора»

В Башкортостане задержан заместитель начальника филиала «Башкиравтодора». Установлено, что в 2024 году злоумышленник организовал проведение дорожно-строительных работ с использованием спецтехники предприятия в придорожном комплексе, расположенном на региональной автодороге Р-315 «Уфа-Бирск-Янаул».