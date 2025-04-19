В Башкирии задержан замначальника «Башкиравтодора»

В Башкортостане задержан заместитель начальника филиала «Башкиравтодора». Установлено, что в 2024 году злоумышленник организовал проведение дорожно-строительных работ с использованием спецтехники предприятия в придорожном комплексе, расположенном на региональной автодороге Р-315 «Уфа-Бирск-Янаул».
За эти услуги задержанный получил от предпринимателя почти 300 000 рублей. По результатам проверки службой безопасности предприятия руководитель уволен. В отношении 46-летнего заместителя филиала «Башкиравтодора» возбуждено уголовное дело.