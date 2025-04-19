В Башкирии высадили 5000 сосен в рамках акции «Сад памяти»

Новый лес появится и в Кушнаренковском районе. Возле деревни Кудушлибашево жители местного сельсовета высадили пять тысяч саженцев сосны. Многие приехали на акцию целыми семьями. Деревья посадили не в хаотичном порядке.

Опытные лесники подробно объясняют жителям, как сажать хвойные деревья. Но для многих это уже не в новинку. В озеленении своего района кушнаренковцы принимают участие не первый год. Но в этот раз повод особенный. Акцию «Сад памяти» приурочили к юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

Традиционные участники экологической акции — и семья Шайхисламовых. За пять лет они высадили почти тысячу деревьев. Саженцами, привезенными из питомника в Аургазинском районе, высадили лес на площади почти в один гектар. Хвойную породу выбрали не случайно.

В акции «Сад памяти» в Кушнаренковском районе приняли участие и члены республиканского правительства. Вице-премьер Ирек Сагитов не пропускает ни одного подобного мероприятия уже 6 лет.

А сотрудники внешнеэкономического ведомства Башкортостана приехали не только со своими семьями, но и привезли для участия в акции послов зарубежных стран.

Сама акция прошла под патриотические песни, в том числе и времён Великой Отечественной войны. А после окончания мероприятия всех участников угостили солдатской кашей из полевой кухни.