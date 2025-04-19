«Салават Юлаев» победил «Спартак» в овертайме

«Салават Юлаев» сокращает разрыв и продлевает серию ещё на одну игру. Пятый матч против «Спартака» проходил в Уфе. Впервые в этой серии «юлаевцы» открыли счёт в матче. Отличился Скотт Уилсон. Не обошлось без потерь. Игру из-за травмы не смог продолжить Артём Набиев, теперь нападающему предстоит операция.

Позже уфимцы увеличили преимущество, забросив ещё дважды. Но гости отыгрались в большинстве. И перевели игру в овертайм, где Скотту Уилсону понадобилось всего 22 секунды, чтобы поставить точку в матче. 4:3. И 2:3 в серии. Теперь соперники встретятся в Москве в понедельник, 21-го апреля.