Уфа примет международное боксерское шоу «IBA.PRO 3»

В Уфе во Дворце борьбы 25 апреля пройдет боксерское шоу «IBA.PRO 3». Новый спортивный объект в столице республики впервые примет мероприятие такого формата. Оно носит международный характер и проводится в разных городах страны. На этот раз на ринг выйдут ведущие башкирские боксеры, среди которых Артур Субханкулов и Азалия Аминева.
Артур Субханкулов готовится к новому вызову. В каждом следующем бою башкирского профессионала ему встречается всё более серьезный оппонент. На этот раз это австралиец албанского происхождения Ибрагим Балла. У него 17 побед и два поражения на профессиональном ринге. Балла впервые будет боксировать за пределами Австралии. Победитель поединка получит пояса IBF Intercontinental и WBA Oceania.
Данис Габдрафиков из Белебея сразится с победителем всероссийских соревнований Александром Хохловым за серебряный пояс чемпиона России. Поединок пройдет в формате 8 раундов.
Бекхан Исраилов из Белорецка в 6-раундовом бою сойдется с призером чемпионата мира Мухаммадом Абдуллаевым из Азербайджана.
Двукратная чемпионка России, победительница Игр БРИКС Азалия Аминева проведет 6-раундовый бой с Бригиттой Мбаби из ДР Конго. В главном бою вечера россиянин Павел Сосулин сразится с аргентинцем Лукасом Брайаном Бастидой за пояс WBA Gold.