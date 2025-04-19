Уфа примет международное боксерское шоу «IBA.PRO 3»

В Уфе во Дворце борьбы 25 апреля пройдет боксерское шоу «IBA.PRO 3». Новый спортивный объект в столице республики впервые примет мероприятие такого формата. Оно носит международный характер и проводится в разных городах страны. На этот раз на ринг выйдут ведущие башкирские боксеры, среди которых Артур Субханкулов и Азалия Аминева.



Артур Субханкулов готовится к новому вызову. В каждом следующем бою башкирского профессионала ему встречается всё более серьезный оппонент. На этот раз это австралиец албанского происхождения Ибрагим Балла. У него 17 побед и два поражения на профессиональном ринге. Балла впервые будет боксировать за пределами Австралии. Победитель поединка получит пояса IBF Intercontinental и WBA Oceania.

Знаю, что он десятый номер мирового рейтинга IBF. Что он олимпиец, у него очень большая любительская карьера. Опытный, сильный боксер. Приедет сюда с намерениями выиграть бой. Артур Субханкулов, чемпион Европы по версии IBA

У него очень хороший рекорд. Много хороших оппонентов. Последние несколько боев он выиграл у оппонентов гораздо моложе себя и не менее высокого уровня, чем он сам. Мария Карабанова, старший тренер мужской сборной Республики Башкортостан по боксу

Данис Габдрафиков из Белебея сразится с победителем всероссийских соревнований Александром Хохловым за серебряный пояс чемпиона России. Поединок пройдет в формате 8 раундов.

Соперник у меня Александр Хохлов. Знаю его еще по юношеской сборной любительского бокса. Только мы боксировали в разных весах. Один раз встречались с ним на чемпионате страны. Мне удалось одержать победу. Хороший, знающий свою работу соперник. Данис Габдрафиков, участник боксерского шоу «IBA.PRO 3»

Бекхан Исраилов из Белорецка в 6-раундовом бою сойдется с призером чемпионата мира Мухаммадом Абдуллаевым из Азербайджана.

Есть волнение из-за того, что, можно сказать, боксируешь дома перед родными, близкими и знакомыми. Это немного сказывается. А насчет боя я не беспокоюсь. Я думаю, что готов показать зрелищный бой. Бекхан Исраилов, Участник Боксерского Шоу «IBA.PRO 3»