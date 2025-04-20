В Башкирии на кухне частного дома нашли тело женщины

В Янауле в ночь на 20 апреля произошел пожар, в результате которого погибла пожилая женщина. Как сообщили в региональном МЧС, в частном доме по улице Кутузова загорелось имущество.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные и добровольцы. Спасателям удалось ликвидировать огонь в течение 30 минут. К сожалению, на кухне они обнаружили тело 77-летней женщины.

В настоящее время дознаватель устанавливает причину возгорания. Выяснилось, что в доме отсутствовал пожарный извещатель, который мог своевременно среагировать на угрозу, предупредив хозяйку об опасности.