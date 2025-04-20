В Башкирии поймали двух пьяных водителей

В Нефтекамске пьяный водитель установил «рекорд» по количеству промилле. Сотрудники ГАИ остановили двух мужчин, управлявших автомобилями в состоянии алкогольного опьянения.

Один из них, 45-летний местный житель, не сразу отреагировал на требования полиции. Когда он остановился, инспекторы заметили у него признаки опьянения. Нарушитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования, что автоматически грозит лишением водительских прав за управление в нетрезвом виде и штрафом в 45 тысяч рублей.

Позже был задержан второй водитель – 55-летний мужчина за рулём «Мицубиси Лансер». Уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе показал 1,606 мг/л при допустимой норме 0,160. Также выяснилось, что он не имел оформленного полиса ОСАГО и не был пристёгнут ремнём безопасности.

Автомобили обоих водителей были помещены на штрафстоянку.