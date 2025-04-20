Жители Башкирии отметили Пасху

Радий Хабиров поздравил жителей республики со Светлым Христовым Воскресением. Руководитель региона отметил, что в дружной семье народов и вероисповеданий Башкортостана Русская православная церковь вместе с представителями других конфессий играет огромную роль в укреплении нравственных ценностей. Для верующих Светлая Пасха — один из главных религиозных праздников. Завершился также строгий пост — всю ночь прихожане несли яйца и куличи для освящения.

Звон колоколов и священные песнопения верующих. Крестный ход вокруг храма — это встреча чудесного воскрешения Христа. Праздничную службу ночью посетил и Радий Хабиров. Глава республики сопровождал супругу Каринэ Хабирову, встретившую светлую Пасху в соборе Воскресения Христова.

Каждый год в храме Гроба Господня в Иерусалиме сходит благодатный огонь. Это происходит на протяжении 2 тыс. лет. Спецрейсом его отправляют в храмы и церкви по всему миру. Огонь — символ Воскрешения Христа. Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы всегда собирает много верующих в религиозные праздники. Пасха не стала исключением.

Пасхе предшествует семинедельный Великий пост. От мяса, рыбы, молока и яиц постящимся пришлось отказаться. Самые строгие — первая и последние недели — Страстная седмица.

В этом году впервые продержал как положено. Игорь Ковальчук

Во дворе собора стоят традиционно столы, верующие приносят куличи и яйца, расставляют их и ждут священника. Он читает молитвы, а после окропляет продукты святой водой — только после этого можно принимать не постную пищу.

Праздник православный, но в храмах часто можно встретить представителей других конфессий. Члены одной семьи нередко исповедуют разные веры, но отмечают религиозные события вместе.

Праздничная служба длится несколько часов. Главный религиозный праздник православных олицетворяет вечное торжество жизни, пробуждает добрые мысли и укрепляет веру.

Пекари с каждым годом подходят с фантазией при выпечке главного символа праздника. В этом году особенно популярным был дубайский кулич. Иглинские кондитеры, помимо пасхального хлеба, приготовленного по традиционной рецептуре, сделали еще и творожный продукт.

По одной из версий, он символизирует гроб, в котором совершилось величайшее чудо Воскресения, по другой — гору Голгофу, на которой были приняты святые муки Иисуса Христа.

Светлая, она же Красная, Великая или Пасхальная седмица в христианстве — это неделя сразу после Пасхи. В эти дни проходят особые церковные службы, и в храмы также можно приносить продукты.