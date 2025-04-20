Бойцы СВО получили помощь от Стерлитамака

Муниципалитеты республики продолжают доставлять в зону СВО гуманитарные конвои. По заказу бойцов земляки привозят всё необходимое для фронта. Сопровождают грузы главы администраций. На днях посылки получили от жителей и предпринимателей Стерлитамака и Стерлитамакского района.

Боец с позывным «Монах» прибыл из-под Артемовска, где служит в казачьем батальоне «Терек». На встречу с земляками он приехал с радостью. Из родной республики ему отправили дизельный генератор, маскировочные сети и гостинцы. До подписания контракта «Монах» служил в монастыре, но теперь он военнослужащий и говорит, что после победы снова вернётся в обитель.

Позывной «Тайфун» из батальона имени Алмаза Сафина получать гуманитарный груз пришёл, как положено пехотинцу, в приподнятом настроении и хорошем расположении духа.

Стерлитамак — крупный промышленный центр, а Стерлитамакский район — житница республики Башкортостан. Сейчас эти муниципалитеты можно назвать надёжным тылом для бойцов на передовой. Предприятия, организации, волонтёры и простые люди стремятся помочь своим землякам на фронте.

В очередной раз город и район собрали и доставили в зону специальной военной операции две фуры гуманитарной помощи. Здесь стройматериалы, квадрокоптеры, автомобили высокой проходимости и даже мини-экскаватор.

Основная часть груза предназначена для 31-го мотострелкового полка «Башкортостан». Здесь служит много выходцев из Соляной пристани и Приашкадарья. Например, реактивную батарею имени Алексея Сухорукова бойцы в шутку называют «Стерлибатом». Военнослужащие 31-го мотострелкового полка «Башкортостан» выражают искреннюю благодарность жителям города Стерлитамак и Стерлитамакского района.

Главы администрации города Стерлитамак и Стерлитамакского района посетили земляков в расположении воинской части. На месте ознакомились с условиями проживания и бытом бойцов.

В танковом батальоне имени Сергея Зорина 31-го мотострелкового полка «Башкортостан» гостям из республики показали Т-90М «Прорыв» — грозную боевую машину, которая является одним из самых современных танков в мире. Она обладает мощным вооружением, прочной броней, высокой маневренностью и улучшенными системами управления огнём.

Каким бы ни был танк, главное — это экипаж. Парни из Башкортостана с честью выполняют свой воинский долг по защите Родины. Поэтому Стерлитамак всегда готов помочь своим землякам, говорит глава администрации города.