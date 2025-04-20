В Башкирии растет число ДТП с участием мотоциклистов

Дух свободы с риском для жизни. Мотосезон в Башкортостане начался раньше обычного. Но для некоторых байкеров он уже успел закрыться. По данным Госавтоинспекции, на дорогах республики зарегистрированы несколько ДТП с участием двухколесного транспорта, в которых мотоциклисты получили серьёзные травмы. И теперь вместо ощущения встречного ветра им предстоит длительная реабилитация.

Свой 17-й день рождения Гена отметил на больничной койке. Перелом ноги, травма руки и многочисленные ушибы. Таковы последствия аварии, в которую попал юный байкер. И хотя в ДТП его прямой вины нет, в подростка въехал пьяный водитель внедорожника, этого случая могло и не быть. Юноша не получал права на управление мотоциклом.

По статистике, именно подростки получают в мотоавариях серьёзные травмы. В отличие от более опытных байкеров, они зачастую пренебрегают правилами дорожного движения и защитной экипировкой.

Ответственность лежит и на родителях, которые покупают своим детям двухколесный транспорт, говорят сотрудники Госавтоинспекции. В прошлом году в Баймакском районе мать приобрела несовершеннолетнему сыну мотоцикл на день рождения, чтобы он катался по полю.

Но ребёнок выехал на дорогу общего пользования, сбил двух девушек, после чего вылетел с трассы. Одну из пострадавших госпитализировали. А сам мальчик от полученных травм скончался. А на неделе в Уфимском районе 15-летний подросток на спортбайке столкнулся со школьным автобусом и оказался на больничной койке.

А вот Веронику уже можно назвать опытным мотоциклистом. Категорию она открыла несколько лет назад. И хотя в потоке девушка чувствует себя уверенно, после смены легкого байка на более тяжелый всё же решила сначала потренироваться и отточить навыки на мотодроме.

Ответственный подход — залог безопасности на дороге, говорят инструкторы уфимской мотошколы. Важно не только чувствовать свой мотоцикл, но и не пренебрегать средствами пассивной безопасности.