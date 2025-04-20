Эксперты объяснили, почему китайские авто могут покинуть рынок России

Около десятка китайских брендов авто могут покинуть российский рынок. Такие прогнозы делают эксперты на фоне высокой конкуренции и падения продаж. Сейчас больше половины реализованных автомобилей приходится на китайских производителей.

Для Надежды это исторический момент. Всю жизнь прожив пассажиром, она теперь официально стала водителем. Искала поддержанную иномарку, чтобы уложиться в бюджет.

Поддержанный «Киа Соул» обошёлся женщине в чуть больше миллиона рублей. Ещё несколько лет назад можно было приобрести этот же автомобиль в базовой комплектации, но уже новый, за сумму всего на двести тысяч дороже. Ситуация на авторынке не самая простая. Высокая ставка по кредитам, выросшие цены.

Конкуренция на авторынке среди китайских марок выросла. До десяти брендов, возможно, и вовсе покинут российский рынок. Под угрозой, считают эксперты, находятся такие компании, как «Отинг», «Кайи», «СВМ», «Ливан» и другие. Низкие продажи, острая конкуренция, снижение потребительской активности.

На фоне заявлений о возможном возвращении корейских брендов, китайские производители сдавать позиции не собираются. Крупные марки планируют локализовать производство в России и максимально адаптировать авто под местные климатические и дорожные особенности. Делать прогнозы автоэксперты пока не берутся.

Средневзвешенная цена на авто в этом году составляет 3 миллиона 110 тысяч. С 1 мая в стране начнут действовать новые правила утильсбора. Цены на машины поползут вверх. В первую очередь это будет касаться «параллельного» импорта.