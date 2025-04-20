Радий Хабиров совершил рабочую поездку по северо-востоку Башкортостана

Новая программа поддержки фермеров, строительство крупнейшего элеватора в регионе и рост турпотока на северо-восток. Всё это было в поле зрения в ходе рабочих поездок главы республики. Так, в Салаватском районе Радий Хабиров пообщался с предпринимателями и рассказал о планах по развитию геопарка «Янгантау», а в Кармаскалинском районе ознакомился с работой новой поликлиники и анонсировал ремонт колледжа.

Впрочем, эти космические виды ближе, чем кажется. Новый глэмпинг возводят рядом с селом Малояз Салаватского района. Сферы — не что иное, как современное переосмысление традиционной башкирской юрты. Два года назад проект базы отдыха получил статус приоритетного на Инвестиционном часе главы. Прошлой осенью приступили к строительству. Открытие запланировано уже этим летом.

Здорово, что ребята — не местные, что к нам приезжают инвесторы из других регионов. Они серьёзно вложились, у них большие планы — мы их обязательно поддержим. Это глэмпинг высокого уровня. Уверен, что его ждёт большой успех. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В уникальном пространстве можно будет не только насладиться красотой природы, но и проникнуться историей края, откуда родом Салават Юлаев. Совсем рядом — одноименный музей, который, правда, пока закрыт и находится на реконструкции.

Фундамент отходит, появились щели, через которые в здании гуляет сквозняк. Зимой, как говорят смотрители, здесь очень холодно. Ну а в межсезонье люди жалуются на протекающую крышу. Полного обновления требует и система внутренних коммуникаций.

Радий Хабиров поручил не просто обновить здание, но и переделать экспозицию. Важно, чтобы здесь было интересно находиться туристам со всей России. Благо северо-восток всё больше становится популярнее у гостей из других регионов. Со строительством новых турбаз, придорожных заведений связано и много бизнес-проектов. С предпринимателями Салаватского и соседнего Кигинского районов глава Башкортостана в формате диалога обсудил системные проблемы, требующие решения.

Какие-то вопросы решались в ручном режиме. Что-то впоследствии вынесут на более широкое обсуждение. К примеру, в регионе могут увеличить площади аренды земли сельхозназначения до 2 тысяч. Обсудили и появление пилотных мер поддержки производителей картофеля. Много говорили и о существующих инструментах помощи бизнесу.

В контексте развития северо-востока региона большое значение имеет продвижение геопарка «Янгантау». Он стал первым на постсоветском пространстве, который включили во всемирную сеть ЮНЕСКО. Ядром геопарка стал санаторий «Янгантау». Только в прошлом году турпоток вырос на 45 тысяч человек.

В свете появления новых предприятий нужны и кадры. В Малоязе работает филиал Дуванского многопрофильного колледжа. Здесь готовят специалистов по рабочим специальностям, однако нужен ремонт здания. Радий Хабиров поручил начать работы в 2026 году.

В 2026 году приступят и к капремонту филиала Аургазинского многопрофильного колледжа в Кармаскалах. Обновление начнут с общежитий, подчеркнул глава республики.

На следующий год зайдём с капремонтом, начнём с общежития. Неустанно говорю, что пока мы не сделаем нашим ребятам, которые будут работать на тракторах и стоять у станка, нормальные условия, это будет несправедливо. Это вопрос уважения прежде всего. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Ещё не так давно об улучшении условий работы мечтали и кармаскалинские врачи, обслуживающие детское население. Оказывать медицинские услуги им приходилось в здании военкомата. В 2023 году в райцентре построили новое здание детской поликлиники. Радий Хабиров напомнил, что сейчас в республике строят шесть новых поликлиник. Их сдадут до конца года.

Наша цель — к 2030 году привести в порядок все учреждения первичного звена здравоохранения. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан