От ям до ровного асфальта: как в Башкирии идет масштабный ремонт дорог

Все дорожные дефекты, появившиеся после зимы, должны быть оцифрованы до 15 мая, а отремонтируют их до середины июня. А вот федеральные трассы, проходящие по территории Башкортостана, приведут в порядок ещё раньше. Ход ямочного ремонта в Башкортостане на этой неделе обсудили на совещании регионального правительства.

Одну, две или три объехать еще можно. А вот когда их с десяток — задача усложняется. Ямы по улице Рыльского в Уфе словно квест для автолюбителей. Либо проходишь, либо получаешь путёвку в автосервис.

К работам в центре Сипайлово дорожники приступили на прошлой неделе. Однако залатать ямы за несколько дней не получилось, выпал снег. В итоге множество жалоб от жителей. Люди возмущаются состоянием дорог не только в Уфе.

Активнее отрабатывать жалобы жителей поручил на этой неделе глава республики. Главы муниципалитетов должны ответственно отнестись к ямочному ремонту, подчеркнул Радий Хабиров.

41 тысячу 440 дефектов после зимы обнаружили на дорогах регионального и местного значения инспектирующие. 36% выявленных изъянов исправили. Оставшиеся ямы проходят проверку на корректность введенных геометрических параметров в «Системе контроля и планирования работ в сфере дорожной инфраструктуры».

Перед началом работ по ямочному ремонту подрядная организация должна согласовать с заказчиком состав и рецепт асфальта. После испытаний и проверки на соответствие ГОСТу и положительного заключения подрядчик приступает к работам.

Если ямочный ремонт на региональных, межмуниципальных и дорогах местного значения должны завершить до середины июня, федеральные трассы в порядок приведут уже до майских праздников. К примеру, на трассе М-5 предстоит отремонтировать почти две тысячи квадратных метров дорожного полотна.

К ямочному ремонту они приступили в середине марта, а ближе к концу месяца начали работать горячим асфальтом. На трассе М-5 сейчас задействовано шесть ремонтных бригад.

Помимо ямочного ремонта, после зимней эксплуатации на федеральных трассах подрядные организации продолжают очищать придорожную полосу от мусора. В этой работе задействовано 17 бригад и 20 единиц техники.

На автомобильных дорогах федерального значения М-7 и Р-240 ямочный ремонт уже завершили. На трассе М-5 все дорожные дефекты, появившиеся после зимы, должны устранить до конца апреля.