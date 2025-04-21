«Болеем за наших!»: адвокат из Башкирии отправился в зону СВО

Юрист из Кумертау Азамат Утяганов решил отправиться в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в городской администрации.
В сентябре 2023 года он подписал контракт с Министерством обороны и выбрал позывной «Адвокат», что связано с его адвокатской практикой, начавшейся в 2011 году. Свое решение он объяснил тем, что хочет помогать ребятам, которые защищают Родину.
Сейчас Азамат Утяганов находится дома. У него есть жизненный девиз, простой, но наполненный патриотизмом: «Болеем за наших!».
Фото: администрация г.Кумертау, ТГ.