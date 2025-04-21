В Башкирии могут ужесточить контроль за трудовыми мигрантами
В Башкирии власти намерены принять меры в отношении иностранных граждан, которые не соблюдают законы и традиции республики. Об этом Радий Хабиров сообщил на оперативном совещании правительства в ЦУРе.
Он отметил, что в других регионах страны были введены ограничения на трудовую деятельность мигрантов, однако в Башкирии таких решений пока не принималось.
Но я предупредил представителей всех диаспор, что, если будем видеть, что люди не хотят жить в мире и согласии, мы будем достаточно резко и быстро принимать решения. Будем избавляться от таких людей.
Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан
Вместе с тем, он подчеркнул важность трудовых мигрантов для экономики региона, отметив, что в республике работают более 84 тысяч иностранных специалистов.
Когда следующая встреча с застройщиками будет, поставьте этот вопрос. Потому что основную долю трудовых мигрантов везут они, и еще руководители крупных промышленных и сельхоз предприятий. До конца мая я хочу с ними тоже поговорить. Если они завезли к нам ребят, они должны создавать им условия. Чтобы не было такого, что их на улицу положили и прикрыли тентом. Если хотят, чтобы они работали, пусть создадут нормальные условия.