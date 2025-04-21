В Башкирии могут ужесточить контроль за трудовыми мигрантами

Когда следующая встреча с застройщиками будет, поставьте этот вопрос. Потому что основную долю трудовых мигрантов везут они, и еще руководители крупных промышленных и сельхоз предприятий. До конца мая я хочу с ними тоже поговорить. Если они завезли к нам ребят, они должны создавать им условия. Чтобы не было такого, что их на улицу положили и прикрыли тентом. Если хотят, чтобы они работали, пусть создадут нормальные условия.

Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан