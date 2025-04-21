В Уфе пройдет реконструкция парка имени Ленина

У нас в Уфе таких запущенных парков нет больше. Поэтому мы приняли решение, я официально это объявляю, в этом году начинаем ремонт. Постараемся быстро делать, но ремонт может растянуться на два года.

Радий хабиров, Глава республики Башкортостан