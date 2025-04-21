В Уфе пройдет реконструкция парка имени Ленина

В Уфе с 12 мая стартует реконструкция парка Ленина. На время ремонтных работ его полностью закроют для посетителей. Об этом сообщил Радий Хабиров на оперативном совещании правительства.
Руководитель региона поручил создать рабочую группу из неравнодушных уфимцев, которые смогут участвовать в обновлении парка.
В рамках запланированных работ заменят старые асфальт и инженерные сети, установят камеры видеонаблюдения и новое освещение, создадут детскую площадку и высадят новые деревья. Также планируется обновление фонтанов.
Фото: 2ГИС.