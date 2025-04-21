В Уфе пройдет реконструкция парка имени Ленина

В Уфе с 12 мая стартует реконструкция парка Ленина. На время ремонтных работ его полностью закроют для посетителей. Об этом сообщил Радий Хабиров на оперативном совещании правительства.

Фото №1 - В Уфе пройдет реконструкция парка имени Ленина

У нас в Уфе таких запущенных парков нет больше. Поэтому мы приняли решение, я официально это объявляю, в этом году начинаем ремонт. Постараемся быстро делать, но ремонт может растянуться на два года.

Радий хабиров, Глава республики Башкортостан

Руководитель региона поручил создать рабочую группу из неравнодушных уфимцев, которые смогут участвовать в обновлении парка.

В рамках запланированных работ заменят старые асфальт и инженерные сети, установят камеры видеонаблюдения и новое освещение, создадут детскую площадку и высадят новые деревья. Также планируется обновление фонтанов.

Фото: 2ГИС.

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