В Уфе инспекторы ДПС поймали 10-летнего мопедиста

В Уфе сотрудники ДПС остановили 10-летнего мальчика, который катался на мопеде по улице Рассветной. Инспекторы заметили его во время патрулирования. Водительского удостоверения у ребенка не было.

Как сообщили в городской ГАИ, на место происшествия вызвали родителей, а мальчика отстранили от управления транспортным средством.

Материалы дела передали в комиссию по делам несовершеннолетних, чтобы привлечь родителей к административной ответственности за ненадлежащее выполнение своих обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка.