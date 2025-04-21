В Башкирии вынесли приговор виновнику смертельного ДТП

В Белорецком районе осудили виновника смертельной аварии. По данным прокуратуры Башкирии, инцидент произошел в ноябре 2024 года на трассе Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск.

Водитель автомобиля «Тойота Рав 4», не имея водительских прав, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной «Хендай Элантра». В результате столкновения пассажир последней погиб на месте происшествия.

Обвиняемый признал свою вину и выплатил вдове погибшего 2,5 млн рублей в качестве компенсации. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, ему на 2,5 года запрещается управлять транспортными средствами.