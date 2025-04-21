В Уфе задержали водителя с сумкой наркотиков

В Уфе сотрудники ГАИ задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков. Инцидент произошел на улице Достоевского.

Полицейские остановили автомобиль «Фольксваген Гольф» для проверки документов. Заметив, что водитель и его пассажир начали вести себя странно, инспекторы решили досмотреть их. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.

В ходе проверки на заднем сиденье автомобиля была найдена сумка с двумя полимерными пакетами, содержащими более 12 граммов наркотикосодержащего растения зеленого цвета.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.