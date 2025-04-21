В Уфе частично перекроют проспект Октября

В Уфе сегодня и завтра частично закрывается движение на проспекте Октября. Это связано с ремонтом дороги на участке от дома № 155 до Дежневского путепровода. Перекрыты будут 2 полосы по нечетной стороне. Ограничение действует с 9 утра до 21:00 21 и 22 апреля. Администрация города просит уфимцев заранее планировать поездки.
Завтра в 19:00 в прямом эфире на нашем телеканале пройдет брифинг, посвященный ремонту дорог. Ход работ, наиболее проблемные участки, восстановление разрушенных паводком дорог. Обо всем этом расскажут эксперты и представители ведомств. Зрители также смогут задать свои вопросы.