В Уфе частично перекроют проспект Октября

В Уфе сегодня и завтра частично закрывается движение на проспекте Октября. Это связано с ремонтом дороги на участке от дома № 155 до Дежневского путепровода. Перекрыты будут 2 полосы по нечетной стороне. Ограничение действует с 9 утра до 21:00 21 и 22 апреля. Администрация города просит уфимцев заранее планировать поездки.