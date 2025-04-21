В УФСИН Башкирии подвели итоги сотрудничества с Минздравом

В Уфе подвели итоги межведомственного взаимодействия Федеральной службы исполнения наказаний России с лечебными учреждениями Башкортостана. В структуре ФСИН функционирует 12 подразделений, в том числе медчасти, два здравпункта, две больницы.

Практически у каждого направления есть своя специализация, например, диагностика и лечение пациентов с туберкулезом, соматических больных. В 2025 году заключено 8 госконтрактов с учреждениями Министерства здравоохранения для оказания медицинской помощи лицам, содержащимся в УФСИН России по Башкортостану. Зафиксировано 52 экстренных вывоза, из них в 16 случаях последовало стационарное лечение по профилю заболевания.