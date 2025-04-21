В Уфе обсудили современные вызовы детской медицины

В Уфе прошла Всероссийская выездная конференция консорциума «5П Детская медицина». В числе организаторов Башгосмедуниверситет. Одной из ключевых тем — «Современные вызовы и решения в инфектологии и педиатрии».
Участие приняли ученые и практикующие врачи России и стран ближнего зарубежья. Рассматривали такие детские заболевания и патологии, как корь, синдром Луи Бар, низкорослость, врожденные ошибки иммунитета, коклюш, острые респираторные заболевания, инфекции мочевыводящих путей, муковисцидоз и др. Это часть работы консорциума «5П Детская медицина».