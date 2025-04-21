Благоустройство городов и поддержка молодежи: итоги оперативки с Радием Хабировым

С 12 мая парк имени Ленина в Уфе будет закрыт на реконструкцию. Об этом сообщил сегодня Радий Хабиров на еженедельном заседании правительства. В излюбленном и старейшем парке проведут масштабную реконструкцию. Завершение отопительного сезона, создание комфортной среды в городах и районах и поддержка башкирской молодежи в Москве.

Радий Хабиров озвучил на совещании названия районов, которые не приводят в порядок объекты воинской славы. Отсутствие части надписей, нарушение целостности плитки и флагов, разрушенные бордюры — лишь часть замечаний, которые получили муниципалитеты.

На совещании говорили о благоустройстве не только мемориалов, но и других инфраструктурных объектов. В этом году планируется обновить 94 общественные территории более чем на миллиард рублей. Также регион активно участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Некоторые муниципалитеты выигрывали его не единожды. По количеству реализованных проектов Башкортостан занимает четвертое место в России.

Белебей уже третий раз выигрывает в конкурсе. Там, где главы активно занимаются этим вопросом, города преображаются. Муниципалитетам надо активнее проявлять себя – это важное направление. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Новую жизнь вдохнут не только в районы, но и в столицу. В Уфе территории преображаются, пришло время обновлений и в центре. Радий Хабиров объявил о том, что реконструкция начнется в парке Ленина.

Ремонт рассчитан на пару лет, будет создана рабочая группа, в которую войдут и жители, чтобы наблюдать за процессом. Также в Уфе будут ремонтировать улицу Театральную — она станет частью единого туристического маршрута. Продолжат работы по благоустройству сквера Гастелло, Уфимскому ожерелью, создадут условия для велосипедистов в Деме и Затоне, соединив их с центром.

На совещании с докладом выступил полномочный представитель Башкортостана при Президенте России. Полпредство представляет интересы республики. Радий Хабиров отметил, что задача учреждения — стать домом для башкортостанцев.

Проводятся мероприятия для студентов, выходцев республики, на сегодняшний день функционируют 27 башкирских клубов при вузах Москвы. Кроме того, в самом представительстве могут остановиться семьи военнослужащих, которые приехали к бойцам в госпиталь.

Это очень важно. Те, кто к вам обращается, пусть живут бесплатно и спокойно навещают своих родных, ухаживают за ними. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан