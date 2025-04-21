Башкирия расширяет географию авиарейсов и развивает «Городскую электричку»

Сегодня на «Транспортном часе» с участием Главы Башкортостана Радия Хабирова обсудили вопросы развития пассажирских перевозок на различных видах общественного транспорта.

Идет расширение географии зарубежных авиаперевозок из Уфы. В летнем сезоне планируют полёты по 18 направлениям. Появятся рейсы в Стамбул. Радий Хабиров поручил проработать предложения по новым маршрутам, в том числе в Сухум.

Участники совещания также обсудили реализацию проекта «Городская электричка» и развитие транспортно-пересадочных узлов в Уфе. За последние пять лет обновили более 70% подвижного состава. В республику поступили 88 новых вагонов, в том числе шесть составов электропоездов «Ласточка» и два — «Финист».