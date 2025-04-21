170 тысяч пациентов за год: «Поезда здоровья» продолжают работу в Башкирии

Уже в седьмой раз поезда здоровья отправились по Башкортостану. Ежегодная акция «Здоровая республика — здоровый регион» в этом году пройдет с 21 апреля по 16 сентября. Цель — сделать медицинскую помощь доступной для всех жителей республики, включая самые отдаленные населенные пункты. В составе поездов — передвижные флюорографы и маммографы, мобильные ФАПы, центры здоровья и не только. Главное — опытные врачи.

Поезда здоровья — это, конечно, условное название. В его составе грузовые автомобили и автобусы. Внутри — самая настоящая поликлиника. Здесь можно пройти флюорографию или, например, сдать анализы. Раньше ради этого жители были вынуждены ездить в райцентр.

Больше всего очередей на прием к узким специалистам. Вот, например, выездной кабинет маммолога, до которого далеко не каждая сельская жительница дойдет в обычной жизни. Часть районных и столичных врачей развернули прием в здании местной амбулатории. Светлана Рахимова привела на прием к кардиологу из республиканского центра своего супруга.

А вот Венера Шарипова — одна из самых возрастных пациенток — пришла на осмотр к эндокринологу. Женщине 88. Если есть возможность проверить здоровье, будь то в деревне или в гостях у детей, не упускает.

Врачи рассказывают о современных методах лечения и, при необходимости, выдают направления на дальнейшее обследование в районные или республиканские медицинские учреждения.

Поезда здоровья работают бесплатно и курсируют по республике 7 год подряд. Для сельских жителей каждый такой приезд — настоящее событие. И повод прийти.

В прошлом году в ходе выездных приемов медики приняли 170 тысяч человек, провели 41 тысячу исследований. Более чем у 4 тысяч жителей обнаружили серьезные проблемы со здоровьем, в том числе подозрения на онкологию, диабет, болезни сердца, туберкулез.

С каждым таким случаем врачи в дальнейшем разбираются индивидуально. Традиционно мобильные комплексы будут работать по шести маршрутам, которые охватят весь Башкортостан.