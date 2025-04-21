Ансамбль «Мирас» устроил патриотическую акцию в аэропорту Уфы

Неожиданную акцию в уфимском аэропорту подготовил ансамбль песни и танца «Мирас». Артисты в форме времён Великой Отечественной войны исполнили перед пассажирами композицию «День Победы». И несмотря на то, что песня была написана только спустя 30 лет после войны, в 1975-м году, именно с ней у многих ассоциируется великий праздник.

А в сердцах слушателей с первых нот эта песня, наоборот, разжигает искру. Едва ли найдётся другая композиция, которая вот уже полвека всё также заставляет и плакать, и улыбаться. На мгновение, кажется, пассажиры и забыли, что спешат на рейс. С губ слетают знакомые до боли слова. Быть может, потому что за каждой строчкой скрываются истории их родных и близких.

Исполнение, согревшее сотни сердец. Выступление, запечатленное на телефоны и разлетевшееся вместе с его владельцами по всей стране. Репетиций акции не было. Артисты сами едва ли не с трапа самолёта. Ансамбль вернулся с гастролей из Тюменской области.