В Уфе стартовал чемпионат России по фехтованию

Уфа на десять дней стала фехтовальным сердцем России. Сегодня в столице республики стартовал чемпионат страны. Впервые в истории регион примет главный старт сезона среди взрослых спортсменов.

О том, что чемпионат России пройдет в Уфе, стало известно в октябре 2024 года. На форуме РСД во время открытия центра фехтования было принято решение, что крупный спортивный форум примет столица республики.

Чемпионат уже особенный, ведь впервые в спортивной истории региона Уфа принимает сильнейших фехтовальщиков страны.

Чемпионат России — главный спортивный старт сезона. На дорожки нового спорткомплекса выйдут более 600 атлетов из 32 регионов страны. Также конкуренцию российским фехтовальщикам составят гости из Республики Беларусь.

Республику Башкортостан представят 33 спортсмена. Они выступят в соревнованиях по шпаге и рапире. Турнир состоит из личных и командных соревнований. Первыми на дорожки вышли саблисты.

Состязания проходили в двух залах. В зале соревнований провели отборочные поединки, далее турнир продолжился по олимпийской системе.

Впервые в карьере опробовала дорожки уфимского центра действующая чемпионка России Ольга Никитина. Двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян успевала добиваться побед в боях и работать на камеру. А опытная Софья Великая в перерывах между поединками еще и приглашала на соревнования жителей республики.